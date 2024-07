Sanità infermieri | Contro carenza non basta reclutamento dall' estero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 lug. (Adnkronos Salute) - "Ladiè tema complesso, non esistono ricette semplici. E' ovvio che ad oggi con meno 65mila professionisti nel Ssn c'è la necessità di reclutare. Tuttavia, questa non è l'unica soluzione per arginare un fenomeno grave, se pensiamo che tra il 2023 e il 2033 ben 90milaraggiungeranno l'età della pensione e che ogni anno 500 abbandonano il nostro Paese per lavorare all'". Così all'Adnkronos Salute Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle professionistiche (Fnopi), in occasione dell'in'Sfide e opportunità della professionestica', organizzato oggi a Roma da Fnopi e Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane).