Regno Unito oggi la stravittoria annunciata dei laburisti

(Di giovedì 4 luglio 2024) Rishi Sunak ha espresso preoccupazioni significative sulla possibilità di perdere non solo il governo, ma anche il proprio seggio da deputato. Se ciò accadesse, sarebbe la prima volta nella storia che un premier uscente non riesce nemmeno a mantenere il suo posto in parlamento, oltre a essere sconfitto alle urne. Questa prospettiva è alimentata da sondaggi che indicano una notevole flessione del sostegno per i conservatori, con il partito che rischia di scendere a soli 60 seggi, ben al di sotto degli attuali 355. Boris Johnson, noto per la sua rivalità con Sunak, è intervenuto nella campagna elettorale affermando che i dissidi personali contano poco di fronte ai rischi che corre il partito conservatore. Mel Stride, ministro del Lavoro conservatore, ha parlato apertamente di una “vittoria senza precedenti” per il Labour, mentre l’ex ministra Suella Braverman, che ambisce a guidare i Tories in caso di sconfitta, ha ammesso: “Per noi è finita”.