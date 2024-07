Premierato scontro totale tra Mattarella e Meloni La leader di FdI valuta il reset totale | voto anticipato

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 4 luglio 2024) Le parole di ieri del presidente della Repubblica Sergionon sono passate inosservate a Palazzo Chigi, il Capo dello Stato nel suo messaggio sull'importanza della democrazia e il "no all'assolutismo della maggioranza", ha fatto un chiaro riferimento al, riforma che sta portando avanti con forza. Ma adesso - in base a quanto risulta a La Repubblica - la premier starebbe cominciando a dubitare di tutto. E anche sulla "madre di tutte le riforme" ladi FdI è preoccupata (non pentita), teme di mancare l'obiettivo e compattare i suoi avversari. Sostiene in privato di sentire il Quirinale ostile al ddl costituzionale (e ieri ne avrebbe tratto – riferiscono - una nuova, palese conferma). Ha paura di schiantarsi sul referendum, senza neanche portare a casa quello che sognava: un Presidenzialismo assoluto, che attribuisca ancora più poteri a chi comanda.