Papero e cinghiale Ora tutti a tavola Torna la sagra

(Di giovedì 4 luglio 2024) CERRETO GUIDI Tavoli apparecchiati da stasera. Benta alla famosadele del. Al via la 27esima edizione che andrà avanti fino al 21 luglio nel giardino del circolo Arci Luigi Rossetti a Cerreto Guidi. Ogni sera dalle 19,30 in cucina i volontari torneranno ad accogliere la clientela proponendo piatti tipici della tradizione locale (tra i più richiesti pappardelle ale ilin umido). La manifestazione diventata ormai il punto fermo dell’estate cerretese, si riconferma per un ritorno da leccarsi i baffi. Un’occasione per promuovere il territorio, considerato che questo appuntamento richiama in paese migliaia di persone da tutta la Toscana. Sagre, un patrimonio da salvaguardare, sacre per la sopravvivenza delle associazioni.