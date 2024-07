Offriamo mille euro a chi ci consegna i due ragazzini che non hanno pagato il conto | il ristoratore disperato e stufo lancia un appello che fa discutere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Fail messaggio dele titolare dello Chalet Baia Principe sul lungomare di Porto San Giorgio, a Fermo. L’uomo ha promesso di donarea chi riaccompagnerà e consegnerà nel suo chalet i due, di origine nordafricana, che avrebbero cenato nel suo locale, scappando poi senza pagare il. Quello che fala comunità è che, invece di allertare le forze dell’ordine, ha pubblicato il post sui social network con tanto di foto dei due presunti scrocconi. “Siamo stanchi di questa situazione – dicono dallo chalet – lavoriamo costantemente con il timore di essere derubati”. Il malcontento tra gli operatori deriva anche da gravi fatti di cronaca accaduti in zona come scontri tra giovanissime. Nell’ultimo caso sono stati esplosi anche tre colpi di pistola da parte di un 22enne, autore in precedenza di una rapina ai danni di una coppia.