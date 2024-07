Maltempo Cogne la Valle d’Aosta chiede lo stato di emergenza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 luglio 2024) In seguito all’ondata diche ha colpito la Valnello scorso fine settimana, abbattendosi con particolare intensità sulladie a Cervinia, la Regione ha inviato a Roma la richiesta didinazionale. L’Ansa scrive che l’istanza al momento è incompleta in quanto mancano alcune informazioni previste dalla procedura, tra cui la quantificazione dei danni. All’inizio della prossima settimana, nella giornata di martedì, il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, dovrebbe raggiungere il posto per completare la pratica e chiudere l’iter. «L’iter verrà concluso a breve» Il presidente della Regione, Renzo Testolin, si è recato acon la giunta per incontrare l’amministrazione locale e la popolazione.