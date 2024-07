Luci della riviera | dal giallo al rosa | La festa funziona hotel sold out

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Inlecolorate diprendono il posto di quelle gialle. Archiviata una storica tappa del Tour de France, si fa subito spazio al capodanno dell’estate, con il grattacielo di Cesenatico che sarà ancora una volta il simboloNottesulla costa. Gran parte degli eventi si terranno domani sera, tuttavia il capodanno dell’estate è un appuntamento che dura un week end intero e non una sola notte. Leandro Pasini, presidente di Adac Federalberghi, vede dei miglioramenti nell’offerta: "Il movimento c’è, non tutti lavorano nello stesso modo, ma la Notteresta un evento interessante, unabella che porta soprattutto immagine, anche se io sono sempre dell’idea di valutare bene costi e benefici. La qualità è aumentata rispetto ai primi anni e la manizione di spessore aiuta a richiamare turisti e anche a fidelizzare i clienti già arrivati in, perchè lascia loro un bel ricordo".