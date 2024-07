Longhi | Acerbi era il collante fra Inter e Italia! Infortuni naufragio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024)non ha potuto partecipare agli Europei per via della pubalgia che lo ha frenato non solo nella seconda parte di stagione con l’, ma anche nel ritiro che ha preceduto la partenza dell’per la Germania.lo ricorda nell’analizzare i problemi della Nazionale di Spalletti. LE MANCANZE – C’è chi, anche esageratamente, ha puntato il dito contro il “blocco” dell’agli Europei. Ma Bruno, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ricorda come mancasse un elemento fondamentale: «Francescoera ilper una difesa simil-per esperienza, per personalità, per abitudine e per collaborativismo con i suoi compagni. L’idea era quella di mettere Alessandro Bastoni braccetto con Matteo Darmian dall’altra parte e Federico Dimarco in fascia.