LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | due al comando occhio ai ventagli

(Di giovedì 4 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE14.32 135 chilometri al traguardo. 14.29 Davanti ci sono sempre Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) e Axel Zingle (Cofidis). 14.27 Il gruppo però non ha del tutto rallentato, anche perché i due fuggitivi non guadagnano. 14.25 Tornato il sole sulla corsa. 14.22 Il vento sembra essere calato e si sta calmando l’andatura del plotone. 14.20 1’01” il ritardo del gruppo dai due fuggitivi. 14.17 Ha smesso di piovere, ma Vingegaard e Pogacar restano davanti con le proprie squadre. 14.15 Gruppo a 46” di ritardo dai primi due. 14.13 Foratura per Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility). 14.11 All’attacco in vetta al GPM con Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) è andato anche Axel Zingle (Cofidis).