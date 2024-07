L’Inter ha chiesto informazioni… | Marotta prova a beffare il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024)sembra pronta a fare uno sgambetto al. La notizia è proprio di queste ore e sta spiazzando anche i tifosi nerazzurri. Le vie del mercato sono infinite. Le squadre della nostra Serie A si preparano a vivere mesi intensi, dove proprio sul mercato si possono aprire degli scenari anche imprevedibili. In queste ore sta lavorando tanto il, con Davide Manna ed Aurelio De Laurentiis impegnati in prima persona per la chiusura del nuovo difensore. I nomi sono diversi: da Hermoso a Rafa Marin passando per Alessandro Buongiorno, e proprio quest’ultimi sembra essere il primo indiziato per diventare un nuovo giocatore delda qui a breve. In queste ore, però, c’è una voce di mercato che sta spiazzando tutti e che potrebbe diventare una vera e propria svolta a sorpresa.