L' ex spara e le toglie la vita Amore ti vengo a prendere | le ultime parole al figlio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) È stata uccisa a colpi di fucile dall'ex compagno a Roma. Così Manuela Petrangeli, fisioterapista di 50 anni, è morta intorno alle 14 di questo pomeriggio. Dalle prime ricostruzioni, la donna, che lavorava presso la casa di cura Villa Sandra, è stata vittima di un agguato in via degli Orseolo, in zona Portuense, a poca distanza dal posto di lavoro. La 50enne, terminato il suo turno, stava andando aildi 9 anni, quando è stata raggiunta da diversi colpi esplosi da un'auto di piccola cilindrata. Secondo quanto si apprende, in passato non avrebbe presentato alcuna denuncia contro l'uomo, probabilmente per tutelare il. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.