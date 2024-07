In piazza per i cinghiali La rabbia verso Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Oggi ci saranno anche gli agricoltori aretini aper urlare: "Bastae fauna selvatica incontrollata. La misura è colma". Gli agricoltori tornano incon un grande presidio targato Coldiretti per denunciare con forza l’emergenza fauna selvatica che sta falcidiando le aziende favorendo l’abbandono dei terreni e lo spopolamento di molte aree della campagna e delle nostre montagne. Una decina gli autobus che partiranno dalla provincia per chiedere un intervento alla Regione. "Raggiungono i 670 mila euro i danni causati dalla fauna selvatica denunciati dagli agricoltori aretini tra il 2021 ed il 2022, di cui 564 mila imputabili ai soli" fanno sapere da Coldiretti. In pratica l’83% dei danni deriva dalle scorribande dei, poi a scendere caprioli, daini, cervi e storni.