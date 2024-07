Del Rosso oggi la giunta Chelli vice a sorpresa Presidenza a Ripa o Biagini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Montecatini Terme, 4 luglio 2024 - Il dado è tratto: Claudio Delpresenta questa mattina ai giornalisti, alle 11.30, nella sala del consiglio comunale, la sua. Dovrebbero essere poche le modifiche, rispetto a quanto emerso nelle ultime ore. Marco Silvestri, agente assicurativo ed esponente della lista civica da cui è nata la candidatura di Claudio Del, sarà assessore alle attività produttive e allo sport. Nell’ambito dello stesso gruppo, è ormai certo l’ingresso indell’ingegnere gestionale Enrico Giannini, che si occuperà di bilancio, tributi e società partecipate. Sul fronte del Partito Democratico, ci sono i nomi di due donne. Si tratta di Beatrice, molto impegnata come consigliere di maggioranza durante l’amministrazione di Giuseppe Bellandi per la candidatura delle Terme, in vista dell’ingresso nel patrimonio Unesco.