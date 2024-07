Concorsopoli chiuso il primo grado Condanne per ventisette anni Riconosciuti i primi risarcimenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Catiuscia Marini, Gianpiero Bocci, Luca Barberini, Maurizio Valorosi e altri 20 imputati, coinvolti nella cosiddettadella sanità umbra, per il tribunale di Perugia, sono colpevoli. Il II collegio ha ritenuto l’ex presidente della Regione Umbria responsabile di abuso di ufficio e falso (2), non di associazione a delinquere. Ipotesi di reato, invece, riconosciuta a Gianpiero Bocci, ex sottosegretario degli Interni, 2e 7 mesi, all’ex assessore regionale alla Sanità, Luca Barberini, 3, e all’ex direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Maurizio Valorosi, 1 anno che si aggiunge ai 2 del patteggiamento. Assolti dall’ipotesi di associazione a delinquere i dipendenti dell’Azienda ospedaliera Rosa Maria Franconi e Antonio Tamagnini.