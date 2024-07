Colpi di pistola da un' auto | fisioterapista uccisa a Roma dall' ex compagno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Orrore nella Capitale. Unadi 40 anni è statadioggi, poco prima delle 14, in via degli Orseolo 36, in zona Casetta Mattei. Idi arma da fuoco sarebbero stati esplosi da un uomo a bordo di un'di piccola cilindrata. Dopo vari tentativi di rianimazione da parte del 118 la donna è deceduta. Sul posto i carabinieri. Pochi minuti dopo l'omicidio, il killer della donna si è costituito. Si tratta del suo ex. Sull'omicidio la procura diha aperto un fascicolo, coordinato dai pm del pool antiviolenza. Adesso gli inquirenti dovranno ricostruire il rapporto che legava l'uomo alla donna dopo che i due avevano deciso di interrompere la relazione. E soprattutto andrà individuato il movente dell'omicidio.