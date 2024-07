Cittadella tante alternative in rosa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Mancano solo gli annunci degli ultimi under e quello del "botto" dell’ex canarino Wilfred Osuji in mediana che abbiamo anticipato lunedì, poi laVis Modena da Serie D sarà completa. A due settimane dal raduno al "Botti" del 18 luglio è il ds Bob Fantazzi a fare il punto. "Con gli "over" siamo quasi a posto – spiega Fantazzi – manca solo l’ultimo innesto (Osuji, ndr), mentre arriveranno altri 8-9 under, li abbiamo praticamente tutti definiti, ma dobbiamo attendere dopo il 14 luglio per la nuov norma sugli svincoli. Arriverà un portiere oppure due, visto che il 2004deve fare una risonanza a un gomito, poi i giovani esterni di difesa under e in mezzo, fra cui tutti i 2006. Sarà un gruppo da 25-26 giocatori". Al momento sono 16 i giocatori in, di cui i volti nuovi Leonardi, Sabotic, Marchetti, Mandelli e Soumahoro, Formato, Sala e Truffelli, a fronte di 16 partenze in cui spiccano i 43 gol di Malivojevic, Ridolfi e Martinez.