Ciro Ferrara | L’Inter parte di nuovo davanti a tutte è oggettivo

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Il prossimo campionato?alle altre squadre, che però cercheranno inle maniere di darle fastidio.ha una rosa molto ampia e in questo momento oggettivamente sembra. L’augurio e la speranza è che ci possa essere competizione fino alla fine”. Queste le parole dell’ex difensore,, che ha ricevuto in queste ore un riconoscimento al Premio Internazionale Fair Play Menarini, in merito alcampionato e alla possibile lotta scudetto: “Gli ultimi campionati, con gli scudetti del Napoli e del, hanno fatto il vuoto dietro di loro e quindi la speranza per tutti gli appassionati ovviamente è che ci sia una competizione fino al termine del campionato. Il Napoli di Conte? E’ una squadra che secondo me deve entrare tranquillamente tra le grandi: è stata una stagione brutta però io sono certo e convinto delle qualità di Conte che riuscirà a dare nuove motivazioni ai giocatori che sono per la maggiorquelli che hanno vinto due anni fa e quindi sicuramente hanno nelle loro corde determinate caratteristiche che Antonio non deve fare altro che riattivare”.