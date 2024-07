Bombolette spray Violata la Terrazza Noia e tanto vuoto dietro agli autori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Potevano trovare millemila modi per passare la nottata, ma hanno scelto di farlo agitando una bomboletta di vernice. Per realizzare un’opera d’arte urbana su un muro scrostato? Figlio dell’abbandono? Macché. Hanno lasciato dei nomi, dei soprannomi, delle firme (?) – “Bisa“, “Ramon“, “Belek“ – sul travertino, quasi, immacolato della rinnovatadella Repubblica. Per rivendicare cosa? Nulla di nulla. Ilcosmico. L’unico cenno di protesta, in quegli scarabocchi che ieri mattina risaltavano sulla palladiana chiara, si legge nella scritta Acab (acronimo di “All cops are bastard”) che identifica da decenni un malessere sociale e un grido contro la repressione. Ma qui, in mezzo a quegli sbaffi sbilenchi, appare anche quella una scritta presa in prestito da un film.