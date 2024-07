Tutela graduale nuovo sportello Hera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È stato inaugurato ieri mattina in piazzale Kennedy loclienti di, la multiutility che a partire dal primo luglio è diventata ufficialmente ilgestore elettrico per le circa ventitremila famiglie spezzine che non hanno scelto offerte a mercato libero. "Lo spazio dedicato al pubblico che inauguriamo questa mattina – ha sottolineato l’ad di, Isabella Malagoli – vuole essere una risposta ai bisogni di una clientela sempre più numerosa. Le persone potranno venire qui per chiedere chiarimenti di qualsiasi tipo. In particolare siamo in grado di offrire un servizio di consulenza gratuita per approfondire le necessità di ogni persona e orientarla al meglio per ridurre i propri consumi e intraprendere il proprio percorso verso la transizione energetica".