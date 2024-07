Traffico Roma del 03-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Luceverdevedi trovati dalla redazione sul grande raccordo anularerallentato in carreggiata interna tra le uscite Casal del Marmo e Trionfale a causa di un incidente in via del Casal del Marmo 3 aperta alla strada tra via Trionfale via della Stazione di Ottavia rimasta chiusa per urgenti lavori al gasdotto in via Ardeatina strada chiusa tra via Appia Antica & via delle Sette Chiese a causa di un problema manto stradale e ricordiamo che sulla tangenziale est è chiusa in direzione del Foro Italico l’uscita Casilina verso via del Pigneto chiuso anche l’ingresso in tangenziale da via Prenestina per le due direzioni sempre sulla tangenziale lavori di notte alla Galleria della Nuova Circonvallazione interna chiusa tra le 22 e le 6 tra le uscite per laL’Aquila e via Batteria Nomentana direzione stadio e di fine pomeriggio all’Euro sfilata di moda sulla scalinata dei Santi Pietro e Paolo dalle 17 è chiusa viale Tupini tra Viale America via dell’Elettronica con deviazione per le linee 31787 88 e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito