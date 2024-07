Titolare di Discoteca Accusato di Violenza Sessuale su una Dipendente

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L'Aquila - Ildi una notadella città, un uomo di 67 anni, è statodisu una giovane. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla procura di Avezzano, l'imprenditore avrebbe costretto la 23enne a subire atti sessuali all'interno del locale. L'accusa nasce dalla denuncia presentata dalla giovane lo scorso anno. La vittima, in forte stato di agitazione, ha raccontato agli inquirenti di essere stata presa per un braccio e trascinata in un corridoio buio. Nonostante i suoi tentativi di divincolarsi e le urla, l'uomo l'avrebbe stretta contro di sé, schiaffeggiandola ripetutamente prima di lasciarla andare. Le indagini, avviate subito dopo la denuncia, hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del magistrato inquirente.