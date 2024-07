Tensioni a Pomeriggio 5 News Blasfema! interviene Simona Branchetti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ieri asi è occupata di un caso che era molto caro a Barbara d’Urso, quello di Gisella Cardia. La “veggente di Trevignano” infatti è indagata per truffa a seguito di una denuncia fatta da Luigi Avella, ex “seguace” della donna. In collegamento nel programma di Canale 5 è intervenuta l’avvocato di Gisella, mentre in studio si è espresso Alessandro Cecchi Paone e sono nate così le prime. Cecchi Paone ha puntato il dito contro la Cardia: “C’è una pregressa condanna in primo grado per bancarotta e questo è agli atti! Questo non c’entra? Io non darei nemmeno le mie chiavi di casa a uno che è condannato per bancarotta, anche se solo in primi grado. E non mi fido di chi sfrutta la buona fede di chi vuole credere dà dei soldi.