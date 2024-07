Samb il saluto di Kerjota ai tifosi della Vigor

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Manca solo l’ufficializzazione da parteLnd, ma Sabah. Ci sarebbero stati dei problemi burocratici che non avrebbero permesso al club rossoblù ma anche alle altre società di Serie D di formalizzare gli accordi presi. Sembra che solo da domani, si riuscirà a sistemare la situazione a livello telematico. E quindi si potranno ratificare i tesseramenti. Comunque è lo stessocon un post sul suo profilo social personale a confermare l’addio allaSenigallia. "E’ arrivato il momento - si legge - di dire anch’io la mia, ho aspettato un po’ di giorni così tutti potevano dire la loro, alcuni mi hanno criticato, ma la maggior parte come pensavo mi ha capito. Da oggi non sono più un giocatore, per me non è stata una decisione facile da prendere ma alla fine ho voluto fare un’altra esperienza per tanti motivi.