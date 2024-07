Rinnovabili decarbonizzazione e riduzione di gas | perché il piano dell’Italia non permetterà di raggiungere gli obiettivi sulle emissioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La versione definitiva, rivista e corretta del Pniec (nazionale integrato per l’energia e il clima) che l’Italia ha inviato a Bruxelles non riesce a colmare tutti i gap: alcunididellee di assorbimento di gas serra non verranno raggiunti. Le ragioni sono da ricercare soprattutto in alcuni settori, come quello civile e dei trasporti. Per quest’ultimo, il Pniec resta su posizioni consolidate: “L’elettrificazione diretta e l’utilizzo dei biocarburanti avranno un ruolo complementare nelladel settore”. E mentre il nucleare trova posto in un documento fondamentale come ilnazionale integrato per l’energia e il clima, il gas resta al suo posto e ci resterà a lungo. Glierano e sono (almeno sulla carta) in linea con i target Ue, ma alle perplessitàstrategie sottolineate dalla Commissione Ue, si aggiungono anche quelle suscitate dal decretoAree idonee per le, atteso da oltre due anni e che affida la pianificazione alla regioni.