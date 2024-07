Ricerca Enea Tech e Biomedical investe in BionIt Labs per una protesi bionica della mano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) In piena attività la Fondazione, presieduta dall’ex ministro Giovanni Tria e diretta da Maria Cristina Porta, che attraverso una nota comunica di aver chiuso oggi – in sinergia con i fondi Cdp Venture Capital Sgr, Rif Srl, Sefea Impact Sgr e Simest Spa – un round di investimento da 5,5 milioni di euro con, azienda medcon sede a Soleto, in provincia di Lecce, che sviluppadipoli-articolate. Grazie alle nuove risorse, sottoscritte in parte come aumento di capitale e in parte tramite finanziamento convertendo, la raccolta di capitali disale a oltre 12 milioni di eurosua fondazione nel 2018. Lo annuncia una nota. Il progetto di punta dell’azienda leccese si chiama Adam’s Hand, unamioelettrica dicompletamente adattiva che rappresenta un connubio di semplicità di utilizzo, elevata affidabilità e innovazione tecnologica, una unicità nel suo genere.