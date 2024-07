Parlamento europeo | i polacchi di Diritto e Giustizia Pis restano nel gruppo dei Conservatori e Riformisti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il PiS non lascia idi Ecr, ildentro alche divide, tra gli altri, con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Il partito polacco aveva minacciato di andarsene, senza mai crederci davvero. Il litigio con FdI è sulle nomine ed è ancora in corso. Ieri nella riunione costitutiva sono stati nominati i copresidenti, Nicola Procaccini (Fdi) e Joachim Brudzinski (PiS), ma ivogliono anche il posto di segretario generale. Intanto nell’altra ala dell’estrema destra, Viktor Orbán e Marine Le Pen corteggiano un altro partito polacco, Konfederacja, che in Polonia ruba voti al PiS e se assorbito dentro a Identità e democrazia (Id) potrebbe rimpiazzare i tedeschi di AfD. La riunione costitutiva di Id ci sarà l’8 luglio, il giorno dopo le elezioni francesi e potrebbe portare a una fusione tra i neonati Patrioti di Orbán e ildi Le Pen e Matteo Salvini.