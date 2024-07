Napoli vicino il doppio colpo in difesa | Spinazzola a un passo e rilancio per Buongiorno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 - Prima la schiarita con Giovanni Di Lorenzo, mai come ora di nuovoal, e poi la doppia accelerata sul mercato: Alessandroe soprattutto Leonardosono a undal diventare due nuovi giocatori a disposizione di Antonio Conte. I due terzini Proprio la presenza del nuovo tecnico azzurro rischia di aver avuto un peso forte in entrambe le trattative, oltre che nella mediazione con il capitano, che probabilmente scioglierà ufficialmente le riserve sulla sua decisione solo al ritorno dalle vacanze. Per ora prevale un cauto ottimismo avallato anche dal silenzio dell'agente Mario Giuffredi, che a sua volta potrebbe esprimersi sulla questione nel giro dei prossimi giorni, magari confermando le voci che si susseguono nelle ultime ore e che parlano di contatti telefonici tra le parti, con tanto di mea culpa da parte di Aurelio De Laurentiis (non proprio un evento consueto) circa la gestione dell'ultima disastrosa stagione, quella che ha appesantito forse fin troppo le spalle del capitano.