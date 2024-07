MotoGP Richards | Idea Gran Premio a Londra? Non sono favorevole

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “? Nona un circuito nel centro città. È una cosa una tantum e nessuno ne trarrebbe alcun beneficio. I piloti britannici aumentano le presenze a Silverstone e l’interesse per il campionato, quindi noi dobbiamo continuare a coltivare nuovi talenti. Non c’è nessun altro posto in questa nazione che possa ospitare una gara di Formula 1 oltre a Silverstone e dovremmo investire nelle risorse di Silverstone per renderle migliori”. Questele dichiarazioni di David, numero uno di Motorsport Uk, rilasciate ai microfoni dell’agenzia PA. Nessuna possibilità, dunque, di un nuovodi: il Regno Unito sarà rappresentato esclusivamente dal circuito di Silverstone, seppur di recente era sembrata credibile la possibilità di poter assistere, entro il 2026 (come Madrid) a un nuovo evento in Inghilterra.