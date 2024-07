Max Angioni – Miracolato | lo show comico in replica su Italia 1

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Max: losu1. Anticipazioni e ospiti Questa sera, mercoledì 3 luglio 2024, alle ore 21,20 su1 va in onda loMax, spettacolodi uno dei giovani talenti della comicitàna. Si tratta di un ciclo di appuntamenti con1 on stage, quattro speciali comici con gliteatrali dei campioni della risata. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti Nell’appuntamento di1 on stage, in onda stasera, 3 luglio 2024, su1, protagonista è Max. Uno dei giovani talenti della comicitàna, che abbiamo imparato ad apprezzare e conoscere dai tempi di’s Got Talent, poi Zelig, Le Iene e Lol. Lo spettacoloè stato infatti registrato in data sabato 17 settembre 2022 dal Teatro Manzoni di Milano e rappresenta un compendio dei personaggi del, tra esperienze di vita, interazioni social(i), rapporto con lo sport, maledizione di arrivare secondo e rivisitazione dei miracoli più conosciuti.