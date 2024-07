LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar si salva in maniera miracolosa da una caduta senza conseguenze meno di 60km al traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.30 C’è un po’ di vento laterale sul rettilineo delvolante, attenzione che lapotrebbe esplodere. 16.29 E nel frattempo, il vantaggio della coppia di testa è drasticamente calato a 1’40”, con i nuvoloni grigi in lontananza che non lasciano promettere nulla di buono. 16.28 Sono in sei ad aver toccato terra, conche ha fatto un’autentica magia andando quasi a ‘sgommare’, impressionante. Intanto lo sprint intermedio è alle porte. 16.26 MAMMA COME SI E’TO! La Maglia Gialla fa un miracolo, sterza all’ultimo ed evita lo spartitraffico. Dietro di lui sono caduti. Ma lo sloveno qui è stato un funambulo, e se la è vista veramente brutta 16.