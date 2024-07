LIVE Nuoto Europei juniores 2024 in DIRETTA | Sara Curtis domina i 50 dorso! Bertoni quarto nei 200 sl attesa Del Signore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.22: ARGENTOOOOOOOOOOOOOO DELEEEEEEEEEEEEEE! IMBATTIBILE IL LITUANO KAUSPEDAS MA L’AZZURRO E’ STATO BRAVO A METTERSI ALLE SPALLE GLI ALTRI AVVERSARI 17.20: E’ il momento di Daniele Delnella finale dei 50uomini. Questi i protagonisti: 1 NED Finn BROEKHOVEN 25.81 2 GEO Noe PANTSKHAVA 25.57 3 CZE Jakub Jan KRISCHKE 25.45 4 LTU Mantas KAUSPEDAS 25.06 5 ITA Daniele del25.36 6 GER Vincent PASSEK 25.55 7 ROU Alexandru CONSTANTINESCU 25.65 8 ISR Aukan GOLDIN 25.96 17.18: Cosa ha fatto! In testa dal primo all’ultimo metro, un dominio assoluto in una gara così breve per l’italiana che sembra non sentire la fatica. Vince con 27?94, nuovo record personale, migliorato di 16 centesimi, secondo posto per la danese Martine Damborg con 28?27, bronzo per la britannica Kinsman con 28?29 17.