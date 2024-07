Le Stelle di Branko ecco le previsioni di mercoledì 3 luglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024. Ariete Luna diventa sempre simpatica quando transita in Gemelli, ora anche di più perché si congiunge a Giove e vi manda nuove ispirazioni da quel segno d'aria, parole che gli altri non intendono, ma voi si. Rispondete, quando vi sentite chiamare, sono parole d'amore. La passione aumenta in serata, prima però non perdete un clamoroso avanzamento nel lavoro e in affari, è il primo effetto di Mercurio in Leone. Ricchezza immobiliare. Toro Palpitazioni e dolori dorsali, possibile effetto di Mercurio in Leone, infiammato anche per le relazioni di famiglia.