Ladro di appartamenti scoperto nel Salernitano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPoliziotti del commissariato di Cava dei Tirreni hanno denunciato un cittadino del luogo per furto in appartamento. L’uomo ha numerosi precedenti anche per fatti analoghi. La denuncia è partita dal proprietario dell’immobile ubicato in una zona del centro cittadino. Gli agenti, visionando le immagini del sistema di sorveglianza in casa e quello della zona limitrofa, hanno riconosciuto, tramite una serie di elementi, l’uomo che, una volta rintracciato, ha consegnato la refurtiva che si trovava nella sua abitazione. L'articolodinelproviene da Anteprima24.it. .