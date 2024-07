Lacrime per Sinner | i tifosi non possono crederci

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 3 luglio 2024)per, idel tennista azzurro noncredere alla rivelazione. Ecco le parole di Jannik che hanno già fatto parlare Jannikè al centro delle attenzioni mediatiche, visto che ormai da quattro settimane a questa parte è il nuovo numero uno del tennis Mondiale. Oggi, inoltre, a Wimbledon, andrà in scena il derby contro Berrettini nel secondo turno dello Slam inglese, tutto da gustare, tutto da seguire. Jannik(Lapresse) – Ilveggente.itè uno dei favoriti, lo sa anche lui e di certo non si tira indietro. Non può farlo, perché sono tutti in attesa delle sue perle che già nel primo turno si sono viste. Arriva, inoltre, da una delusione importante: la semifinale del Roland Garros persa contro Alcaraz, che comunque non gli ha fatto perdere la possibilità di essere il numero uno della classifica ATP.