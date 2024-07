La taqueria di quartiere che ti teletrasporta in Messico con anguria peperoncino e limone

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Se amate l’estate perché il reparto frutta si riempie finalmente di angurie, preparatevi a fare una scoperta che vi farà innamorare come se fosse la prima volta. A Milano c’è un posto che prepara l’come si fa in, con sale, lime e un tocco piccante inaspettato. A proporlo è El Galactico, piccolo locale in zona Gorla dove si può assaggiare una cucina tex-mex diversa dalle solite. Ma andiamo con ordine. Da food truck adiMolti milanesi avranno già visto il logo che raffigura una navicella spaziale in giro per la città: El Galactico nasce infatti come food truck nel 2017, grazie alla passione per la cucina e per i film di fantascienza dell’imprenditore Claudio Zappa. Dopo 6 anni di attività arriva la prima sede fissa nelCrescenzago, a pochi passi dal Naviglio Martesana.