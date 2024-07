La nuora di Pierina denuncia la vicina ed ex amica dopo la rissa sul luogo del delitto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Rimini, 3 luglio 2024 – La zuffa tra Manuela Bianchi,diPaganelli, la 78enne ex infermiera assassinata a Rimini il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate, e Valeria Bartolucci (moglie di Louis Dassilva, unico indagato del) finisce per vie legali. Manuela Bianchiladi casa Valeria Bartolucci Infatti ladi, attraverso il suo consulente legale Davide Barzan, ha annunciato che presenterà una querela in seguito all'aggressione subita. “Non c'è stata colluttazione, ma una aggressione da parte della signora Bartolucci durante la quale la signora Bianchi è rimasta del tutto passiva. Il tutto è avvenuto davanti a testimoni, ha dichiarato l’avvocato. La Bianchi sarebbe stata infatti insultata e poi aggredita fisicamente con una tirata di capelli ieri pomeriggio durante un'intervista alla trasmissione l'Estate in Diretta (qui il video esclusivo della Rai), nelesatto, il garage di via del Ciclamino a Rimini, dove 9 mesi fa è stata uccisa la suocera.