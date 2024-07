Il tappo inamovibile è obbligatorio da oggi in tutta Europa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ildiventa legge. Dascatta inl’obbligo di commercio di bottiglie e bevande con ilattaccato, che evita la dispersione di plastica nell’ambiente. La direttiva europea fa parte delle regole Sup (Single Use Plastic) e interessa anche i cartoni del latte e i succhi di frutta, mentre sono esclusi i contenitori che portano più di tre litri. La misura è stata approvata nel 2019. E ha portato a molte critiche, con foto di persone che mostrano difficoltà nel bere perché non hanno capito come tenere il dito sul. Lasciare ilnel contenitore invece permette di non lasciare plastica nell’ambiente: in trent’anni ne sono stati recuperati venti milioni. Essendo fatti di polimeri, se raggiungono mari e fiumi rischiano di trasformarsi in microplastiche.