Gentiloni | Il motore franco-tedesco non è mai stato così debole l' Italia può giocare un ruolo importante

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Il fatto che l’Unione Europea, come gli Stati Uniti, stia diventando l’epicentro di una crisi, richiede una risposta, che può andare a mio avviso in una sola direzione: puntare sulle istituzioni comuni. Dobbiamo smettere di fare i sonnambuli e guardare in faccia la realtà. Il famosonon è mai. Quindi, direi che affidarsi all’Unione sia la cosa più ragionevole". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il commissario europeo all'Economia Paolo, commentando le recenti elezioni in Francia e le sue conseguenze sull'intero continente. L'ex premier pesa le parole ed è preoccupato per il risultato francese di lunedì prossimo, dopo i ballottaggi, ma spiega che a queste condizioni l'puòunmolto più rilevane del passato: "Il punto è se scegliere di contribuire al riscatto europeo (o meno, ndr), che non può più venire dal, e questo schiude undecisivo all’, ovvero puntare su chi vuole indebolire l'Unione, a vantaggio di interessi nazionali gretti e nostalgici.