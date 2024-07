Fronte Macron-Salis per conservare la poltrona | vogliono mettere fuorilegge la destra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) E pensare che Emmanuelrappresenta tutto quello contro cui Ilariae il suo partito, Avs, hanno sempre combattuto. Sembra un secolo fa. Adesso il vento è cambiato, da domenica 30 giugno l'ostilità dei compagni verso il potere rappresentato dall'inquilino dell'Eliseo c'est fini. Alleanza Verdi sinistra ha deciso di mettersi in marcia, Ilaria in testa, per aiutare monsieur le president nell'impresa quasi impossibile di ribaltare il voto francese del primo turno. Tenetevi forte, ma siamo in presenza di un nuovo inedito, «una forma internazionalista dell'antifascismo», dice, un mostro contronatura tenuto insieme dal terrore che al governo di Parigi vada una donna bionda diche i francesi hanno votato in questa prima tornata attribuendole il 33% dei consensi.