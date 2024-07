Finto medico truffava gli anziani Iniziato il processo per il 45enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Autoriciclaggio, abuso della professione medica e truffa: è di questi reati che risponde uncosentino nei confronti del quale, ieri, èil. L’uomo, finito in carcere tre anni fa su ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Cosenza per i citati reati, secondo le accuse si sarebbee direttore sanitario per circuire duea Castelfranco Emilia, dai quali si sarebbe fatto consegnare ben 70mila euro prestando ‘abusivamente’ assistenzasanitaria. L’ingente somma è servita all’imputato per acquistare una proprietà che, a suo dire, avrebbe destinato proprio alle vittime e che, invece, ha poi trasformato in una Cra abusiva. (Sequestrata nel 2020 dai Nas a Castelfranco).