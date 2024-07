Fedez se la spassa con Taylor Mega per ripicca contro Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 3 luglio 2024), ormai scapolo, non perde occasione per godersi la vita e il divertimento. Recentemente, è stato avvistato a Milano in compagnia dell'amico e socio Leonardo Maria Del Vecchio e della sua compagna Jessica Michel Serfaty. Una sorpresa per i fotografi del settimanale Chi è stata la presenza dell'influencer, piuttosto che la modella Garance Authié, con cui Federico Lucia è stato visto in precedenza. Come racconta la nota rivista di gossip, la serata è iniziata in uno degli alberghi più esclusivi della città, Casa Cipriani, dove il gruppo si è intrattenuto prima di dirigersi verso la casa dell'erede di Luxottica., nota per essere l'ex fidanzata di Tony Effe, ex amico di, ha aggiunto un tocco di pepe alla serata.