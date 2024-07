Erdogan a Putin | gettiamo basi per pace

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 17.00 Le relazioni fra la Russia e la Cina stanno vivendo "il periodo migliore della loro storia" poiché sono basate "sui principi di uguaglianza, benefici reciproci e rispetto per la sovranità di entrambi". Lo ha detto il presidente russo Vladimirincontrando quello cinese Xi Jinping ad Astana, in Kazakistan al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shangai. Incontrando, il presidente turcoha detto che il suo Paese può "gettare leper un accordo che ponga fine alla guerra" in Ucraina. .