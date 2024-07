Destra | La Russa ' ha sempre cercato confronto politico sinistra no' 2

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) - "Il loro tentativo di impedire ilsta andando male. Gli italiani non si lasciano più convincere dallo schema 'noi abbiamo la ragione, siamo i migliori. Voi avete torto e quindi non avete il diritto di esprimere le vostre ragioni'", le parole di La, secondo il quale "non bisogna avere remore nel confrontarsi sul presente, sul futuro, sul passato. Non ci possono esserci ambiti e argomenti su cui è vietato confrontarsi ed esprimere le proprie idee". .