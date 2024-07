Deadpool e Wolverine Taylor Swift | Ryan Reynolds alimenta le speculazioni

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 3 luglio 2024)lePensavamo che le voci sufossero finite. Tuttavia, poiché gli spoiler del prossimo trequel sono finiti online grazie a una proiezione in Cina, sembra chestia cercando di far speculare nuovamente i fan. L’attore è andato su Instagram oggi per condividere uno scatto del Mercenario con la Bocca, presentandolo in un modo tale che è chiaramente inteso a rendere omaggio alla copertina “evermore”, acclamato album di. All’immagine,ha accompagnato proprio la canzone corrispondente. Si tratta forse di una “conferma” cheha un ruolo nel film? Non necessariamente, in quanto potrebbe essere solo il modo giocoso dell’attore di far parlare i fan (e noi giornalisti) e rendere omaggio alla sua amica nella vita reale.