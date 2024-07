Campi Flegrei scossa di magnitudo 3 2 nella notte Il sindaco di Bacoli | Il Governo acceleri sui fondi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Ladi stanon ha destato preoccupazioni, non ci sono state chiamate e sopralluoghi, è il segnale che indubbiamente più prove si fanno, meglio è, ma credo che non esista in Italia popolazione più allenata ai sismi di quella flegrea”. Lo dice all’Adnkronos ildi, Josi Della Ragione, a proposito delladi3.2 registrata questanel comune flegreo. A proposito delle critiche rivolte dal ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, a proposito della scarsa partecipazione dei cittadini alle esercitazioni previste dal decreto, ildirisponde così: “Aic’è consapevolezza su dove recarsi per le informazioni, facciamo le esercitazioni praticamente tutti i giorni da un anno, non accettiamo di essere considerati come non consapevoli, incoscienti, non allenati alla tematica bradisismo, siamo pienamente consapevoli del luogo in cui viviamo, siamo attenti e consapevoli dei disagi, non si può chiedere alla popolazione di inscenare un film.