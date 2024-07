Calciomercato Juventus sfuma Calafiori | già individuato il ‘sostituto’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Il club bianconero ha ufficializzato l'arrivo a centrocampo di Douglas Luiz in una maxi-operazione con l'Aston Villa ed è in arrivo anche l'annuncio di Khéphren Thuram dal Nizza per 20 milioni di euro più bonus. Il dirigente Giuntoli ha avviato anche i contatti con l'Atalanta per Koopmeiners. La richiesta dei nerazzurri è di 60 milioni di euro e le parti sono in contatto per limare la differenza tra domanda ed offerta. Il difensore del Bologna si è imposto a Euro 2024 con la maglia dell'Italia ed è finito nel mirino delle squadre più importanti in Europa. Il futuro del 22enne dovrebbe essere in Premier League, all'Arsenal.