Buffon niente dimissioni Anche lui resta al suo posto Zalone docet

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2024). Continuerà il suo lavoro da capo delegazione della nazionale italiano. Ad annunciarlo è la stessa Figc con un comunicato. Gianluigiprolunga il suo incarico in azzurro. Il primatista di presenze con la maglia della Nazionale italiana (176), nominato Capodelegazione dal presidente della Figc Gabriele Gravina lo scorso agosto e con il contratto in scadenza a fine Europeo, ha accettato con entusiasmo la proposta del numero uno federale. Durante un incontro svoltosi oggi nella sede della Federazione a Roma, Gravina gli ha rinnovato la stima e la volontà di valutare insieme un percorso professionale ancora più ampio e trasversale all’interno del Club Italia. «Gigi è una risorsa straordinaria per la Figc e per la Nazionale – dichiara Gravina – si è calato nel nuovo ruolo con grande disponibilità e professionalità, lo ringrazio per aver fortemente voluto continuare a dare il suo contributo alla causa azzurra.