Bruttissime notizie in arrivo per Chiara Ferragni dai suoi negozi | la decisione inevitabile

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 3 luglio 2024)é prossima alla chiusura dello storico Store, nella città della moda made in Italy nel mondo. Dopo la fine del matrimonio con Fedez, tra le pagine di un rotocalco di gossip, la Cremonese fa parlare di sé per il tracollo economico che ora sembra investirla in un momento piuttosto difficile della sua vita di Influencer popolare e madre dei figli Leone e Vittoria.rischia il tracollo in Economia, il gossip bomba É tra le pagine di Chi magazine checonquista lo spazio di gossip per la preannunciata chiusura delo aperto a Milano del suo noto brand. Il marchio, che ha sito store nel milanese, potrebbe chiudere la saracinesca per sempre nel corso della estate 2024 appena cominciata.