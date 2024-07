Beatrice Valli risponde a Selvaggia Lucarelli che l’aveva presa in giro | Mi scuso

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 3 luglio 2024)da tempo porta avanti una campagna contro gli influencer che su Instagram inquadrano i figli minorenni. Fra queste anche Ludovicache di figli ne ha ben due (e il terzo è in arrivo). L’ex tronista, usando la figlia come modella, ha promosso una linea di elastici per capelli. “Tre milioni di follower e si mette a vendere pure gli elastici. Anzi. Elastichi” – ha sottolineato l’errore, aggiungendo: “Ovviamente usando la figlia minorenne“.– a sor! – ha risposto, seppur senza mai fare il nome di. “Faccio una premessa per la gente che purtroppo critica o giudica senza un senso e miper l’errore grammaticale” – ha scritto l’ex tronista – “Come sapete può capitare di sbagliare a scrivere.