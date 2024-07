Addio a Comunardo Pistoia saluta Niccolai L’uomo dal nome strano con il vizio dell’autogol

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) di Gianluca BarniAvrebbe spento 78 candeline il prossimo 15 dicembre,, spentosi ieri in città e di cui il Cagliari, con cui vinse lo storico scudetto del 1970, ha dato per primo la notizia. Nato a Santa Lucia di Uzzano, classe 1946 appunto, una carriera di calciatore spesa tra Torres, Cagliari, Perugia e Prato, già osservatore per l’Under 21 azzurra dopo aver ricoperto incarichi prestigiosi in seno alla Figc da tecnico e secondo. Da calciatore fu argento ai Mondiali di Messico ’70, quelli di Italia-Germania 4-3. È unche è impossibile non conoscere da chi ama il calcio. Merito di quello scudetto conquistato col Cagliari di "Giggirriva" e della definizione, ormai sorpassata (è stato superato nella speciale classifica), di "re degli autogol".